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Общество

Бишкекчане продавали уголь на проезжей части. Их оштрафовали

Санитарно-экологическая инспекция мэрии Бишкека продолжает работу по борьбе с нарушителями правил благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, оштрафованы пять жителей жилмассивов «Кара-Жыгач», «Ак-Ордо» по статье 70 Кодекса о нарушениях (нарушение правил благоустройства территории) за антисанитарию на прилегающих участках. Они продавали уголь прямо на проезжей части возле своих домов.

По этой же статье за беспорядок наложен штраф в отношении компаний «Паркинг Кей Джи» на улице Шопокова, «Фармамир» на улице Боконбаева и «Дианур» на улице Кийизбаевой.

«Сотрудники ветеринарной клиники в Новооктябрьском переулке выбрасывали использованные шприцы прямо на улицу, составлен протокол в отношении руководителя клиники по части 1 статьи 71 Кодекса о нарушениях (выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах). Не донесли мусор и бытовые отходы до мусорных баков и магазин «Айкол» на улице Абая, компания «Апартамент» на улице Ахунбаева и горожанин, проживающий на улице Юнусалиева. Предусмотрен штраф 4-й категории в размере 5 тысяч 500 сомов для физических лиц и 17 тысяч сомов — для юридических лиц», — отметили в мэрии.

Компании «Кап Строй Кей Джи», «Сабыш», фитнес-клуб Sport life и горожанин У.Э. оштрафованы за выброс производственного мусора в неустановленных местах части 2 статьи 71. Размер штрафа — 7 тысяч 500 сомов для горожан, для организаций — 23 тысячи сомов.

В мэрии обращаются с просьбой к горожанам, предпринимателям с просьбой следить за порядком возле домов и офисов, не выбрасывать мусор в неустановленных местах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176104/
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