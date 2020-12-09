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Общество

ГПС: За пять лет количество инцидентов на границе снизилось в три раза

На кыргызско-таджикской границе состоялась рабочая встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС КР.

По ее информации, встреча состоялась в населенном пункте Кара-Бак Баткенской области.

«Пограничные представители двух государств подвели итоги деятельности за 2020 год и согласовали планы взаимодействия на 2021-й. Далее для начальников пограничных застав были проведены совместные практические занятия по соблюдению линии поведения пограничников на кыргызско-таджикском участке государственной границы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подобные занятия проводятся с 2015 года.

За последние пять лет количество пограничных инцидентов на кыргызско-таджикском участке госграницы сократилось в три раза. В 2014 году на кыргызско-таджикском участке госграницы было зафиксировано 32 инцидента, в этом году — девять.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176101/
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