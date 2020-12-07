COVID-19. ПЦР-анализ у контактных берется только при появлении симптомов

ПЦР-анализ на COVID-19 у контактных лиц берется только при появлении симптомов. Об этом во время встречи в мэрии сообщила директор Объединенного ЦСМ Первомайского района Мунара Омуралиева.

Она отметила, что за контактными лицами наблюдает врач.

«Ежедневно семейный врач обзванивает и при появлении симптомов берется ПЦР», — отметила она.

Напомним, с марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 395 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, выздоровели 67 тысяч 400 человек, скончались — 1 тысяча 297.