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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. ПЦР-анализ у контактных берется только при появлении симптомов

ПЦР-анализ на COVID-19 у контактных лиц берется только при появлении симптомов. Об этом во время встречи в мэрии сообщила директор Объединенного ЦСМ Первомайского района Мунара Омуралиева.

Она отметила, что за контактными лицами наблюдает врач.

«Ежедневно семейный врач обзванивает и при появлении симптомов берется ПЦР», — отметила она.

Напомним, с марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 395 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, выздоровели 67 тысяч 400 человек, скончались — 1 тысяча 297.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175796/
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