ООН прогнозирует в 2021-м самый тяжелый гуманитарный кризис за последние 75 лет

Миру в 2021 году грозит тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис, если страны не предоставят необходимого финансирования, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Он отметил, что за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество голодающих выросло с 80 миллионов до 135 миллионов человек. Но пандемия коронавируса увеличила это число вдвое - до 270 миллионов человек.

По словам директора Всемирной продовольственной программы, кризиса, который можно было бы сравнить с сегодняшним, не было за все 75 лет существования ООН.

Преодолению кризиса мешает отсутствие средств, потому что они потрачены на борьбу с пандемией, добавил он.

«Поскольку мы потратили $19 триллиона, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое»,— сказал Дэвид Бизли во время выступления на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.

По его словам, если удастся собрать необходимые средства, то есть шанс предотвратить кризис: «Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции».