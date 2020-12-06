Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана

Ина Крянга больше года назад приехала в Кыргызстан, чтобы остаться здесь навсегда. Учитель начальных классов и специалист дошкольного образования рассказала 24.kg о том, что подтолкнуло ее бросить леса Молдовы ради гор Кыргызстана и почему она не жалеет о принятом решении.

Фото Ины Крянги

— Как вы оказались в Кыргызстане?

— Любовь не знает границ. Моя история — тому подтверждение. Я родилась и выросла в Молдове. О Кыргызстане прежде слышала, но очень мало. В 2016 году познакомилась в интернете с Димой — своим будущим мужем. Поначалу думала, что это несерьезное общение, просто сетевой флирт. Но очень скоро он покорил меня своей обходительностью, воспитанием и решительностью. В какой-то момент он взял билеты на самолет и прилетел ко мне — знакомиться вживую со мной и моими родителями.

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Наше общение на расстоянии длилось три года. Я в то время еще училась в университете. Это был сложный период, ведь ты не можешь каждый день видеть любимого человека, но в то же время и приятный от редких и очень долгожданных встреч. В 2019-м я приняла решение переехать в Кыргызстан. Родители остались в Молдове.

— Как они восприняли ваше решение?

— Думаю, что любой любящий родитель будет переживать. В моей истории без этого не обошлось. Но они всегда поддерживали мой выбор, и я им благодарна за это. Тем более они полюбили моего избранника, приняли и поддержали мой выбор.

— Что в первое время удивляло вас в Бишкеке?

— Для меня Кыргызстан — совершенно новая страна. Удивляло все. Здесь совершенно иной климат, другая природа.

В Молдове равнины и леса, а здесь повсюду горы, до которых буквально можно дотянуться рукой, и реки. Ина Крянга

Удивляли люди — их теплое отношение к иноземцам. Кто-то называет это гостеприимством, но это нечто большее. Тебя повсюду встречают как родную.

— Что удивляет вас по сей день?

— Меня до сих пор удивляет природа Кыргызстана. Так много потрясающих, невероятно красивых мест. Когда выдается возможность, мы всегда выбираемся за город. Я мечтаю однажды проехаться по всей республике и увидеть все живописные места. Удивляет и национальная кухня — ее многообразие. Удивительного в государстве много. Мне кажется, что, даже прожив здесь всю жизнь, я не перестану чему-то приятно удивляться.

— Что вам нравится в национальной кухне, а что вы боитесь даже пробовать?

— Кыргызская кухня очень калорийная, так как основные ингредиенты в ней — мясо, молоко и мука. Мои любимые блюда — это лагман и дымляма. Из напитков национальных мне больше всего нравится аралаш. И пока что мне не попадались блюда, которые я побоялась бы попробовать. Все очень вкусное.

— Ваше любимое место в Бишкеке.

— Одно из моих самых любимых мест — панорама Таштар-Ата. Оттуда летом открывается отличный вид на Бишкек. Там ты можешь посидеть наедине с самим собой и своими мыслями.

Фото Ины Крянги. Даже бишкекское небо Ина считает по-особенному красивым. Таким она увидела город, впервые приехав в Кыргызстан

— Чем вы здесь занимаетесь?

— По специальности я педагог начальных классов и специалист дошкольного образования. В Кыргызстане я примерно год не могла устроиться на работу, так как у меня временная прописка. Куда бы я ни приходила на собеседование, везде получала вынужденный отказ из-за того, что у меня нет гражданства и процесс оформления иностранца на работу непростой. Меня это не остановило, и я продолжила поиски.

Сейчас, когда вопрос о документах решился, я устроилась на практику в один из частных детских садов. Очень рада тому, что нашлись люди, которые дали мне шанс показать себя в этой сфере. Коллектив хороший.

— Есть что-то, что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Мне очень понравилось то, что у местной молодежи есть огромное уважение к старшему поколению. Это один из самых приятных моментов, так как сейчас мало где встретишь такое. Люди очень гостеприимны.

Разочаровывает одно — тот факт, что большинство водителей в Кыргызстане не соблюдают Правила дорожного движения. Ина Крянга

На дорогах очень много нарушений и безответственных людей. Но надежда не умирает, очень хочется верить, что все-таки это изменится и люди наконец-то начнут задумываться о том, что их дома ждут живыми и здоровыми их близкие.

— Вы не думали вернуться на родину?

— Скучаю по дому, по родителям и близким, и иногда, когда тоска становится невыносимой, хочется сорваться с места и скорее приехать к ним. Но переезжать в Молдову насовсем мы не планируем. Следующим летом, надеюсь, мы сможем слетать на мою родину в гости. Хотели сделать это раньше, но пандемия коронавируса внесла в наши планы свои коррективы.