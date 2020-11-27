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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. В отношении Тайырбека Сарпашева возбуждено дело

Финпол возбудил уголовное дело по факту незаконного обогащения в отношении бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что, по версии следствия, Тайырбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество. Он оформил имущество на близких родственников и не указал его в декларациях.

Отметим, что Тайырбек Сарпашев проходит свидетелем по факту коррупции. Уголовное дело касается незаконного снятия с ареста участков Максима Бакиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174760/
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