Незаконное обогащение. В отношении Тайырбека Сарпашева возбуждено дело

Финпол возбудил уголовное дело по факту незаконного обогащения в отношении бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что, по версии следствия, Тайырбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество. Он оформил имущество на близких родственников и не указал его в декларациях.

Отметим, что Тайырбек Сарпашев проходит свидетелем по факту коррупции. Уголовное дело касается незаконного снятия с ареста участков Максима Бакиева.