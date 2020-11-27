О том, какой хотят видеть милицию кыргызстанцы, рассказали исследователи

Кыргызстанцы не хотят переименования милиции в полицию и ждут от правоохранителей реальной помощи. Об этом говорится в презентованном накануне на круглом столе в Бишкеке исследовании Гражданского союза «За реформы и результат». Отмечается, что опрос был проведен в 2019 году при поддержке Saferworld и Фонда за международную толерантность.

«В первом блоке исследования проанализированы ответы на вопросы о том, как население воспринимает нынешнюю работу милиции. Акцент был сделан на личный опыт опрашиваемых. Во второй блок исследования включены ожидания людей, как должна быть выстроена работа милиции, каким должен быть милиционер. В последней главе авторы исследования дают рекомендации, как перевести ожидания людей в реальные реформы», — говорится в сообщении.

У граждан есть запрос на милицию, которая помогает. Авторы исследования отмечают, что в большинстве случаев, контактируя с милицией, люди выступают либо в роли потерпевших — жертв — преступлений и правонарушений, либо как водители автотранспорта, которых остановили сотрудники ГУОБДД.

«31,7 процента опрошенных оценили свой опыт общения с милицией как положительный, 24,2 считают, что их опыт был отрицательный, 35,8 процента затруднились ответить, остальные оценили свой опыт взаимодействия с милицией как нейтральный. Это подтверждает, что многие жертвы не хотят обращаться в милицию», — отмечают исследователи.

Самые распространенные, по мнению респондентов, проблемы и недостатки милиции: коррупция, низкая оплата труда, слабые кадры и грубость сотрудников.

Среди дискриминируемых групп респонденты называли малоимущих, молодежь, женщин и этнические меньшинства.

«57 процентов опрошенных считают, что женщин в милиции должно быть больше. 18 подчеркнули, что больше именно в работе с детьми, женщинами и молодежью, 17 процентов считают, что женщин достаточно, 7 уверены — женщин в рядах ОВД и вовсе не должно быть», — говорится в исследовании.

Среди рекомендаций прозвучали усиление института участковых и работа над тем образом, который возникает у граждан при ассоциации со словом «милиционер». Сейчас это в основном сотрудник службы дорожной безопасности, но при этом большинство респондентов отметили, что хотят видеть в милиционере не просто гаишника, но помощника.

Респонденты также поделились своим мнением о том, как должна называться служба, которая отвечает за общественную безопасность в стране:

70,8 процента опрошенных устраивает нынешнее название — «милиция», название «полиция» более подходящим считают 21,7 процента.

«Все реформы, которое запускаются, должны, в первую очередь, базироваться на ожиданиях, потребностях и запросах граждан как получателей государственных услуг. В большинстве своем люди могут не знать, как проводить реформы, но задача государства, экспертов и гражданского общества заключается в том, чтобы «перевести» ожидания граждан в реформаторские идеи. Лица, принимающие решения, должны понимать, что реформы всегда должны базироваться на запросах людей. В рамках этого исследования мы даем и предложения, как воплотить ожидания людей относительно работы милиции в реальность»,— говорит сопредседатель Гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов.