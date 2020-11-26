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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ДТП с Темирланом Токобековым. Прокуратура обжаловала приговор

Приговор виновнику смертельного ДТП с участием депутата БГК Темирлана Токобекова обжалован в Иссык-Кульском областном суде. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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Уточняется, что с решением суда не согласилась прокуратура. Известно, что надзорный орган считает приговор незаконным и необоснованным.

Напомним, что Иссык-Кульский районный суд освободил виновника ДТП Эльдияра Халмурзаева от наказания. Суд применил амнистию в отношении него. Сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева Темирлан Токобеков не привлекался к ответственности по данному делу.

В июле 2019 года вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. В результате погибли четыре человека — все пассажиры легковушки. Одним из участников аварии стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова) Темирлан Токобеков. По официальным данным, депутат БГК в момент аварии был пассажиром BMW.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174496/
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