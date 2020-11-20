Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова оставили под стражей

Учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение сегодня принял Бишкекский городской суд. Известно, что председательствующим на процессе был Талант Аккозуев.

В пресс-службе суда подтвердили эту информацию. Уточняется, что апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого оставили без удовлетворения.

Отметим, что после беспорядков в столице учредитель «Акнета» пытался захватить компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1 Бишкека, он пришел в офис ОсОО и пытался забрать себе кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.