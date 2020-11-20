Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова оставили под стражей

Учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова оставили под стражей. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что такое решение сегодня принял Бишкекский городской суд. Известно, что председательствующим на процессе был Талант Аккозуев.
В пресс-службе суда подтвердили эту информацию. Уточняется, что апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого оставили без удовлетворения.
Отметим, что после беспорядков в столице учредитель «Акнета» пытался захватить компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1 Бишкека, он пришел в офис ОсОО и пытался забрать себе кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.
Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.
Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.