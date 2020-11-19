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Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание

В Кыргызстане 19-21 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 19 ноября в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей осадки интенсивные.

Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы.

Ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Чуйской долине ночью до −15...−10 градусов, по северу до −17, днем до −7...−2 градуса. В Таласской долине ночью до −19, днем до −9...−4 градуса, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −11 градусов, днем до −5...0, в зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью до −8, днем до −2...+3 градуса, в зоне земледелия Нарынской области ночью до −16...−11, днем до −6...−1, в высокогорных районах ночью до −29, днем −19...−14 градусов.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173626/
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