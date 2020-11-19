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Общество

Из России в Кыргызстан экстрадирован 22-летний педофил

Из Саратовской области экстрадировали 22-летнего кыргызстанца, разыскиваемого правоохранительными органами КР. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, парня задержали в январе при прохождении пограничного контроля в Озинском районе. Он обвиняется в том, что в 2015 году в Кыргызстане совершил насильственные действия в отношении малолетнего.

В ходе экстрадиционной проверки установили, что молодой человек гражданства России не приобретал. Его действия являются наказуемыми по российскому уголовному законодательству.

Препятствий к его выдаче, предусмотренных международными договорами и законодательством РФ, не установлено. Органами Федеральной службы исполнения наказаний организована передача мужчины правоохранительным органам КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173606/
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