ДТП с Темирланом Токобековым. Суд прекратил дело в отношении водителя BMW

Иссык-Кульский районный суд вынес приговор по делу о ДТП с депутатом БГК Темирланом Токобековым. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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По их данным, водитель BMW X7 Эльдияр Халмурзаев освобожден от наказания.

«Суд применил амнистию в отношении водителя. Сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева Темирлан Токобеков не привлекался к ответственности по данному делу. Он фигурировал как свидетель. По некоторым данным, Эльдяр Халмурзаев якобы оформил опекунство над несовершеннолетними детьми, поэтому суд применил амнистию», — сообщили редакции.

В июле 2019 года вблизи села Бактуу-Долонотуу на Иссык-Куле произошла страшная авария. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. В результате погибли четыре человека — все пассажиры легковушки. Одним из участников аварии стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова) Темирлан Токобеков. По официальным данным, депутат БГК в момент аварии был пассажиром BMW.