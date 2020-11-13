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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Мужчина грозился сжечь себя: требует отремонтировать «Белый дом»

В Бишкеке мужчина вышел на одиночный пикет к зданию «Белого дома». Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что в руках у мужчины была бутылка с бензином. Участник акции протеста грозился сжечь себя. Он потребовал от властей отремонтировать сгоревшую часть Жогорку Кенеша. Спустя некоторое время он вылил жидкость и ушел.

24.kg
Фото 24.kg. Мужчина грозился сжечь себя

Напомним, что в столице после выборов произошли массовые беспорядки. В ночь на 6 октября митингующие проникли в «Белый дом» и подожгли часть здания. В результате сгорели кабинеты на четвертом и пятом этажах Жогорку Кенеша. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172937/
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