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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. На митинге требуют отставки главы МВД

В Бишкеке возле здания МВД проходит митинг против насилия над женщинами. Он организован после известия об убийстве Айзады Канатбековой. Напомним, ее похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.

Представители ведомства вышли к участникам акции. Однако не представились. Неизвестный мужчина в гражданском сообщил собравшимся, что назначена внутренняя проверка действий сотрудников милиции во время раскрытия преступления. По ее итогам будет дана юридическая оценка должностным лицам.

Участники акции протеста продолжают требовать, чтобы к ним вышел сам министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Митингующие требуют его отставки. «Позор!», «Министра в отставку!» — скандируют протестующие.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189176/
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