В Россию из Кыргызстана пытались провезти зараженные помидоры

В Россию из Кыргызстана и Казахстана пытались провезти пять партий томатов (98,9 тонны), зараженных вирусом мозаики пепино. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю.

По его данным, в отношении всей зараженной подкарантинной продукции приняты необходимые меры, предусмотренные фитосанитарным законодательством — запрет ввоза и уничтожение опасной продукции.

Всего с начала года выявлено свыше 20 случаев (более 500 тонн) ввоза импортной подкарантинной продукции из Кыргызстана и Казахстана, зараженной карантинными объектами и возбудителями болезней растений.

Отмечается, что вирус мозаики пепино (PepMV) является одним из наиболее опасных вирусных заболеваний томата закрытого грунта во всем мире.