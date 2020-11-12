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Общество

Житель Бишкека стал участником конкурса любительских анимационных фильмов

Бишкекчанин Рахим Марат уулу стал участником конкурса любительских научно-популярных анимационных фильмов «МультПром-2020». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, конкурс проводится совместно со студией «Союзмультфильм» и Ассоциацией анимационного кино России при поддержке Россотрудничества.

«Работа Рахима получила название «Дроны». В мультфильме рассказывается об использовании беспилотников в различных сферах жизни, в том числе во время пандемии коронавируса. Стать участником «МультПрома» по-прежнему может любой желающий в возрасте от 5 до 35 лет. Для этого нужно создать мультфильм научно-технической тематики и отправить свою заявку в оргкомитет», — проинформировали в центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172629/
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