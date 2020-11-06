ВОЗ передала микроскопы паразитологическим лабораториям республики. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в 2019 году департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора подал заявку во Всемирную организацию здравоохранения о поддержке в обеспечении современными микроскопами для улучшения лабораторной диагностики паразитарных заболеваний.

«В ноябре получено девять комплектов. В данное время они распределяются в паразитологические лаборатории ЦПЗ и ГСЭН республики», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что поддержание стабильной эпидситуации по кишечным паразитозам среди населения в большей степени зависит от качественной лабораторной диагностики и своевременного проведения лечения. Ежегодно в республике, по статистическим данным, регистрируются от 25 до 30 тысяч случаев инвазий (заражений) гельминтами.