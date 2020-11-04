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Общество

Накормят, окажут медпомощь. Где в Бишкеке работают приюты для бездомных

С наступлением холодов в усиленном режиме работают приюты столичного муниципалитета для людей без определенного места жительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, многие бездомные приходят сами просто поесть, согреться и сразу же уходят, некоторые остаются на ночь.

«Доставлять нуждающихся в приюты должны сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, звоните: 102 — милиция и 103 — скорая помощь», — отметили в муниципалитете.

Убежище временного содержания Октябрьского района принимает в микрорайоне № 12 по улице Токомбаева в здании комбината благоустройства. Телефоны: 0312511938, 0559180218 — специалист сектора социальных услуг района Сталбек Эсенкулов.

В Свердловском районе дом для временного (сезонного) пребывания лиц без определенного места жительства расположен на территории бывшего комбината благоустройства района по адресу: улица Фере, 34а. Телефоны: 0312360335, 0706168877 — главный специалист сектора социальных услуг района Эркин Мамаев.

На территории Первомайского района круглый год функционирует муниципальное учреждение «Коломто» по адресу: проспект Жибек Жолу, 413. Телефон 0312304855.

В Ленинском районе при ОФ «Центр милосердия» работает приют для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им предоставляются одноразовое горячее питание, ночлег, медицинская и социально-правовая помощь. Приют расположен по адресу: улица Трудовая, 10. Телефоны: 0312641109, 0312883899 — директор Роза Казиевна, 0702323530 — специалист отдела по поддержке семьи и детей Мунара Смаилова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171957/
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