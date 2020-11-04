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Общество

Патрульные выявили 375 нарушений со стороны водителей с транзитными номерами

С 23 по 31 октября сотрудники патрульной милиции выявили 375 нарушений со стороны водителей, управляющих авто с иностранными или транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, из них 267 автомашин с транзитными номерами, 67 — с российскими, 12 — с армянскими, 10 — с азербайджанскими, 19 автомашин с номерными знаками других стран.

«Управление Патрульной службы милиции Бишкека будет продолжать принимать меры в отношении водителей транспортных средств с транзитными номерами, а также граждан, уклоняющихся от уплаты штрафов, выписанных на месте нарушений», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171926/
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