Суд по событиям в Кой-Таше. Фарид Ниязов требует открытого процесса

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов требует открытого процесса по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Об этом он написал в своем письме, которое распространила пресс-служба партии СДПК.

По его словам, суд должен быть открытым, и главное, с участием независимых журналистов. Фарид Ниязов отмечает, что в уголовном деле нет ни одного государственного секрета, а сотрудники ГКНБ приходят в суд в специальных масках, где есть только прорезы для глаз и дыхания.

«Народ имеет право знать правду о той безумной спецоперации, которую спланировали Сооронбай Жээнбеков и Болот Опумбаев (экс-главу ГКНБ зовут Орозбек Опумбаев. — Прим.), а также о том, к чему это привело в итоге. Нужна только политическая воля нового руководства Кыргызстана», — написал Фарид Ниязов.

Напомним, в рамках возбужденного следственной группой МВД уголовного дела по факту организации массовых беспорядков задержаны Алмазбек Атамбаев, его телохранители Канатбек Сагымбаев и Дамир Мусакеев, а также Фарид Ниязов.