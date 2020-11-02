Угольное месторождение Кара-Кече возобновило работу. Сотрудники сдали ПЦР-тест

Угольное месторождение Кара-Кече возобновило работу. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Кыргызкомур».

По ее данным, месторождение было закрыто 30 и 31 октября после информации о заражении сотрудников предприятия «Кара-Кече» коронавирусом.

«У заболевших сотрудников предприятия коронавирус не подтвердился. Они все находятся на больничном. С 1 ноября на работу вышли другие работники, не контактировавшие с заболевшими. Весь коллектив сдал ПЦР-тесты. Для них организован транспорт и усилены санитарные нормы», — отмечает пресс-служба.

«Кыргызкомур» просит водителей большегрузов не въезжать на территорию месторождения в случае появления симптомов коронавируса.