Мигранты в России получат бесплатную медицинскую помощь при заражении COVID-19

Мигрантам, работающим в России, будет оказана бесплатная медицинская помощь при заболевании коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Азия в Центре».

По его данным, с соответствующей информацией выступил департамент здравоохранения города Москвы.

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«В соответствии с законами Российской Федерации все иностранцы получают право на медицинское страхование и оказание лечения, однако для этого необходимо иметь полис ОМС и официальное разрешения на временное проживание в России. Бесплатная медпомощь также будет оказана беженцам и гражданам ЕАЭС. Наряду с этим любому мигранту, работающему на территории России, будет безвозмездно оказана экстренная помощь вне зависимости от легальности условий его пребывания», — отмечается в сообщении.

Департамент здравоохранения Москвы отметил, что любая клиника столицы окажет надлежащую медицинскую помощь на том же высоком уровне, что и для российских граждан.