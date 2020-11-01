В Кыргызстане за сутки выявили 565 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 119 случаев, Оше — 17, Чуйской области — 69, Ошской — 86, Таласской — 19, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 40, Джалал-Абадской — 133, Баткенской — 79.

С марта в республике зарегистрировали 59 тысяч 443 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.