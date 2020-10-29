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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Фарида Ниязова оставили под стражей

Бишкекский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о заключении под стражу экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Об этом сообщила Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, бывший чиновник останется в СИЗО-1 до 10 декабря. Процесс проходил без участия самого подозреваемого, его не доставили в суд.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. Суд избрал меру пресечения остальным обвиняемым по делу, в частности Фариду Ниязову, Канату Сагымбаеву и Курсану Асанову. Они все заключены под стражу на два месяца. Темирлан Султанбеков отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171326/
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