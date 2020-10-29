В Бишкеке обсудили возобновление обучения в офлайн-режиме. Оно коснется не всех

В управлении образования столичной мэрии прошло рабочее совещание по вопросу возобновления обучения в режиме реального времени. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на повестке два пункта: обеспечение соблюдения алгоритма действий по недопущению распространения COVID-19 и планирование учебно-воспитательного процесса.

«Мы обсудили возможное возобновление работы школ с учетом обязательного соблюдения условий пандемии и переуплотненности в образовательных организациях. Один из вариантов: запуск обучения в офлайн 1-х, 2-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. При этом классы поделят на две группы, каждая будет обучаться три раза в неделю. Но уроки физкультуры, музыки, технологии и допризывной подготовки (ДПМ) будут проходить по субботам в онлайн-режиме», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что в этом случае в каждой школе будут строго соблюдены все санитарные нормы: обязательная установка входных фильтров, соблюдение систематичного проветривания классов, помещений, соблюдение масочного режима и ведение журнала здоровья на каждого ребенка, педагога.

Управление образования столичной мэрии внесет предложение в городские штабы, комиссии для дальнейшего рассмотрения вопроса.

Добавим, что сегодня на заседании правительства министр образования Алмазбек Бейшеналиев предложил открыть школы со второй четверти для традиционного обучения.