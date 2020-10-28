Сотрудники служб ЖКХ обратились к Садыру Жапарову в поддержку снятых вице-мэров

Сотрудники ЖКХ мэрии Бишкека обратились с коллективным обращением к и. о. президента премьер-министру Садыру Жапарову и и. о. мэра столицы Балбаку Тулобаеву.

В своем обращении коллективы коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго», муниципального предприятия «Бишкексвет» высказались в поддержку и защиту снятых ранее с должностей вице-мэров города Алимбека Абдылдаева и Виктории Мозгачевой.

Оба вице-мэра, отмечается в обращении, имеют хорошие отзывы как у прежнего коллектива, так и у ныне действующего.

«Мы знаем их как профессионалов своего дела и надежных товарищей, их уровень квалификации и умений полностью соответствует занимаемым должностям. Мы уверены, что, работая на прежних должностях, они внесут немалый вклад в развитие и улучшение качества жизни столицы.

Так, за время трудовой деятельности Абдылдаева Алимбека Анарбековича была проведена реконструкция котельных с установкой котлов с высоким КПД, что повысило качество подачи тепловой энергии абонентам, установлены солнечные коллекторы на трех котельных, в результате которых значительно уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города. Произведена реконструкция административных зданий и производственных участков, что улучшило условия труда и придало презентабельный вид нашим рабочим местам.

Мозгачева Виктория Андреевна на посту вице-мэра Бишкека в условиях пандемии принимала активное участие в создании и развитии дневных стационаров, где заразившиеся жители столицы могли получать первую необходимую помощь в излечении в дни нехватки лекарств и средств индивидуальной защиты, оперативно принимала решения по исключению дефицита. Принимала активное участие в жизнедеятельности города и ее социальных подразделениях», — говорится в обращении сотрудников служб ЖКХ.

Подписавшиеся под обращением поясняют также, что наработанный опыт снятых с должностей вице-мэров при их восстановлении на должности поможет столице преодолеть вторую волну пандемии коронавируса и выйти из сложившегося экономического кризиса.