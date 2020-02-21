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Агент 024

Лифт не могут починить месяц. Жительница Бишкека заявляет о коррупции в ЖКХ

Пользователь Facebook под ником Chinara Djanabulova заявляет о вымогательстве и коррупции в системе ЖКХ. Публикацию об этом женщина разместила в социальной сети.

По ее словам, месяц назад в многоэтажном доме Бишкека, где она проживает, сломался лифт. Сотрудники Горлифта забрали двигатель на перемотку и до сих пор не починили.

«Оказалось, Горлифт отдал наш двигатель на перемотку и не может его забрать, потому что у них нет денег для оплаты, якобы мэрия Бишкека не выделяет средства».

Женщина отметила, что абонентам дома ежемесячно выставляют счета на общую сумму примерно 15 тысяч сомов за техобслуживание лифтов.

«Спрашивается, за какое техническое обслуживание мы платим ежемесячно, если за перемотку двигателя лифта с жильцов требуют 18 тысяч 300 сомов отдельно наличными?» — пишет она.

После неоднократных звонков в Горлифт и Октябрьский акимиат в доме отключили все лифты, аргументируя задолженностями некоторых жильцов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144290/
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