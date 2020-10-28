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Общество

Лицам с инвалидностью расскажут, как правильно защищать свои права

Фото 24.kg

Многие проблемы у людей с инвалидностью возникают из-за незнания ими своих прав. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель фонда «Оказание юридической помощи инвалидам» Толкунбек Исаков.

«В течение года в 15 районах Чуйской и Ошской областей для лиц, имеющих инвалидность, и сотрудников МСУ будут проводиться обучающие тренинги по повышению правовой грамотности.
Общее количество, которых планируем обучить, — 750 человек. По итогам будут созданы координационные советы, и в дальнейшем — сеть. Таким образом, думаю, значительно повысим уровень правовой грамотности лиц с инвалидностью», — отметил он.

В свою очередь директор Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции КР Акжол Калбеков добавил, что не все кыргызстанцы из уязвимых слоев знают, что государство предоставляет бесплатную юридическую помощь. В том числе лицам с инвалидностью.

«Проблема защиты уязвимых слоев являтся актуальной. Такая категория населения сталкивается со многими барьерами в плане защиты своих прав. Создана сеть центров бесплатной юрпомощи. Вместе с тем такие категории граждан обеспечиваются бесплатными адвокатами в рамках уголовных, гражданских, административных дел. Но не все граждане информированы о возможности получения бесплатной юридической помощи», — отметил он.

Представитель ОО Союз людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова добавила, что говорить о равных правах невозможно без достижения равных возможностей.

«Это возможно только с изменением отношения общества, государства к лицам с инвалидностью. При помощи проекта мы хотим преодолеть имеющиеся стереотипы и предрассудки в отношении ЛОВЗ», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171089/
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