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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В мире заразились 43,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 422 тысячи 659. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 43 миллиона 906 тысяч 932 человека. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 777 тысяч 38), Индии (7 миллионов 946 тысяч 429), Бразилии (5 миллионов 439 тысяч 641), России (1 миллион 537 тысяч 142), Франции (1 миллион 244 тысячи 242), Испании (1 миллион 116 тысяч 738), Аргентине (1 миллион 116 тысяч 609), Колумбии (1 миллион 33 тысячи 218), Великобритании (920 тысяч 664) и Мексике (901 тысяча 268).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 189 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 29,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 532 тысячи 82.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 166 тысяч 193. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 796 человек. В том числе в США скончались 226 тысяч 673 человека, Бразилии — 157 тысяч 946, Индии — 119 тысяч 502, Мексике — 89 тысяч 814 и Великобритании — 45 тысяч 455.

В Кыргызстане зарегистрировали 57 тысяч 276 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 110 тысяч 684, Узбекистане — 65 тысяч 881, Таджикистане — 10 тысяч 860.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171051/
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