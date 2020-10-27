Три человека доставлены в больницу после пожара в городе Ош

Три человека пострадали в результате пожара в Оше. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По словам координатора Министерства здравоохранения в городе Оше Кыялбека Ташполотова, в городскую больницу доставлена женщина 1954 года рождения, которая отравилась угарным газом. В данный момент ее состояние стабильное.

«Помимо нее, в областную больницу доставлены два человека. Им тоже оказана помощь», — рассказал Кыялбек Ташполотов.

Как уточнили в мэрии, погибших и сильно пострадавших граждан при пожаре нет.

Напомним, сегодня во второй половине дня в многоэтажном доме по улице Алай в Оше произошел пожар. По информации МЧС загорелась квартира на четвертом этаже дома. Для тушения привлечены три пожарных расчета, бригада спасателей и автолестница.