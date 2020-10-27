17:28
USD 80.64
EUR 95.30
RUB 1.05
Общество

Три человека доставлены в больницу после пожара в городе Ош

Три человека пострадали в результате пожара в Оше. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По словам координатора Министерства здравоохранения в городе Оше Кыялбека Ташполотова, в городскую больницу доставлена женщина 1954 года рождения, которая отравилась угарным газом.  В данный момент ее состояние стабильное.

«Помимо нее, в областную больницу доставлены два человека. Им тоже оказана помощь», — рассказал Кыялбек Ташполотов.

Как уточнили в мэрии, погибших и сильно пострадавших граждан при пожаре нет.

Напомним, сегодня во второй половине дня в многоэтажном доме по улице Алай в Оше произошел пожар. По информации МЧС загорелась квартира на четвертом этаже дома. Для тушения привлечены три пожарных расчета, бригада спасателей и автолестница.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170977/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Пожар в многоэтажке Оша потушили. Эвакуировали 60 местных жителей
Дети на руках спасателей. Появились фотографии пожара в городе Ош
В городе Ош горит квартира в многоэтажном доме
В городе Ош задержали члена ОПГ. Его подозревают в избиении местного жителя
Жители города Ош задолжали за теплоснабжение почти 60 миллионов сомов
В Оше за вымогательство задержан 34-летний криминальный авторитет
Строительство инфекционной больницы в Оше планируют завершить к началу ноября
В Ала-Буке произошел пожар в здании золоторудной компании
ФК «Алай» вышел в полуфинал Кубка Кыргызстана по футболу
В Ботаническом саду произошел пожар
Популярные новости
Совместное фото из&nbsp;ИК-47 вице-премьера и&nbsp;Камчи Кольбаева опубликовали в&nbsp;Сети Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Новый министр образования о&nbsp;моральной деградации общества и&nbsp;идеальной системе Новый министр образования о моральной деградации общества и идеальной системе
Бизнес
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
Что такое гайморит? Что такое гайморит?
Специальная SIM-карта и&nbsp;тариф для охранных систем и&nbsp;&laquo;умных&raquo; устройств от&nbsp;О! Специальная SIM-карта и тариф для охранных систем и «умных» устройств от О!
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
27 октября, вторник
17:23
Акимов двух районов Бишкека Балбак Тулобаев тоже попросил покинуть должности Акимов двух районов Бишкека Балбак Тулобаев тоже попрос...
17:22
МИД просит ООН усилить помощь стране в связи с COVID-19 и предстоящими выборами
17:19
В ГНС ответили на заявление Финпола об участии налоговиков в коррупции
17:01
Стало известно, когда Алмазбека Атамбаева переведут в ИК № 47
16:57
Дело Зилалиева. Деньги из банковской ячейки предназначались на выборы президента