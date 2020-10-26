Руководство школы «Саран Глобал Академи» ответило на жалобы родителей учащихся

Педагогический состав и руководство школы «Саран Глобал Академи» ответили на жалобы и заявления родителей учеников и бывших учредителей.

Ранее основатели и родители учащихся УВК «Ариэл», переименованного в «Саран Глобал Академи», пожаловались на повышение стоимости обучения, пропаганду христианского образа жизни, а также на давление учителей.

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«На начало учебного года в новой школе приступили к работе 90 процентов прежнего педсостава. Принуждения или давления на педагогов не было», — заявила директор школы «Саран Глобал» Светлана Никитенко.

Повышение стоимости обучения администрация объясняет индексацией и ростом цен на продукты, а также подорожанием коммунальных услуг, всеобщим экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и необходимостью в полной мере оплачивать налоги и аренду здания.

Директор отметила, что большинство учащихся перевелись в новую школу-гимназию. А жалуются на «Саран Глобал Академи» единицы — те, кто выбрал другую школу для обучения.

По словам Светланы Никитенко, ни один родитель, чьи дети остались в УВК «Саран Глобал Академи», не жаловался на условия обучения. «Утверждения о пропаганде в школе христианства являются клеветнической информацией, исходящей от самой последовательницы протестантского христианства Аллы Романенко (Прим. 24.kg — один из основателей УВК «Ариэл»), чье право вероисповедания не оспаривается. Кроме того, она писала заявления в различные правоохранительные органы о якобы пропаганде в школе религиозных идей, однако после ряда проверок ее домыслы не были подтверждены», — резюмировала директор Светлана Никитенко.