Проведение обыска в Центризбиркоме незаконно. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за воспрепятствование деятельности избирательных комиссий. «Сейчас мы находимся в выборном процессе, и ни один член Центризбиркома не должен подвергаться никаким преследованиям. Сотрудники правоохранительных органов сами сейчас совершают уголовное преступление. И придет время, возможно, не при нынешней власти, за это они ответят. Одумайтесь, не исполняйте незаконные приказы! В том числе обыски, допросы и так далее», — сказал Кайрат Осмоналиев.

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Член ЦИК добавил, что, по его мнению, указание поступило от руководителя аппарата правительства Бакыта Аманбаева. «Он с первых дней настоятельно хотел, чтобы мы распустились. Так нельзя разговаривать. Мы легитимный орган, с нами надо встречаться. Насколько я знаю, он полностью блокирует встречи председателя Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой с Садыром Жапаровым», — заметил он.

Кайрат Осмоналиев подчеркнул, что по закону, если Жогорку Кенеш в течение недели не назначил досрочные выборы президента, то на следующий день они считаются назначенными. «Вчера истек срок, и мы автоматически уже организуем досрочные выборы главы государства. С трибуны все, в том числе Садыр Жапаров, говорят: давайте жить в правовом поле. Но что это за правовой беспредел происходит? Если он хочет, чтобы мы все ушли, пусть позовет. Садыр Нургожоевич, вы должны встретиться с нами, поговорить. Что за методы через рукапа сказать, чтобы уходили, а потом начинаются возбуждение уголовных дел, допросы, обыски?» — задается вопросом он.

Член избирательной комиссии пояснил, что ЦИК приняла политическое решение об отмене итогов голосования для того, чтобы стабилизировать ситуацию. «В том числе в какой-то степени мы подыграли тем людям, которые пришли. Они, вообще, должны быть благодарны, что вышло то историческое решение», — заключил он.

Напомним, что сегодня в здание Центризбиркома пришли сотрудники правоохранительных органов, которые проводят обыск. Ранее членов комиссии вызывали в милицию на допрос.

6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.