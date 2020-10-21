19:31
USD 81.21
EUR 95.67
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Членам ЦИК вручили повестки о вызове на допрос

Всем членам Центризбиркома вручили повестки о вызове на допрос. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева. 

В документе отмечается, что они обязаны явиться на допрос в качестве свидетелей сегодня в 18.30 в следственную службу МВД. 

Отметим, в МВД 24.kg сообщили, что членов избирательной комиссии вызывают в качестве свидетелей по возбужденному ранее уголовному делу о массовых беспорядках 5 октября для установления их причин. 

Напомним, что сегодня в ЦИК пришел некий человек, представившийся работником второго отдела МВД Борубашевым. Он потребовал, чтобы весь состав Центризбиркома незамедлительно явился на допрос.

ЦИК сегодня же, отметим, объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты ЖК должны решить вопрос о снижении суммы залога и порога.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170241/
просмотров: 889
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК приняла к сведению итоги ручного подсчета голосов избирателей
На проведение повторных выборов ЦИК намерена потратить более 450 миллионов сомов
Повторные выборы в Жогорку Кенеш пройдут 20 декабря
В ЦИК разъяснили, кто и как определит даты выборов в ЖК и президентских
Выборы в ЖК будут назначены после снижения избирательного порога и залога
Сеид Атамбаев заявил, что социал-демократы примут участие в повторных выборах
Садыру Жапарову предлагают заменить представителей ЦИК по президентской квоте
«Реформа» требует роспуска партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан»
Повторные выборы в Жогорку Кенеш могут пройти 20 декабря
Депутат Дастан Бекешев о том, когда истекает срок парламента шестого созыва
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Вторая волна COVID-19. Как не&nbsp;заразиться коронавирусом Вторая волна COVID-19. Как не заразиться коронавирусом
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
&laquo;Яндекс.Музыка&raquo; и&nbsp;другие сервисы&nbsp;&mdash; только для абонентов Beeline! «Яндекс.Музыка» и другие сервисы — только для абонентов Beeline!
21 октября, среда
19:29
Жаждет кресла, нет опыта на госслужбе: депутаты критикуют Тилека Токтогазиева Жаждет кресла, нет опыта на госслужбе: депутаты критику...
19:22
Минфин дал разъяснения по состоянию внешнего долга Кыргызстана
19:02
Милиционеры встретились с имамами. Говорили об экстремизме
18:51
Генсек ОДКБ Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с назначением
18:45
Вторая волна COVID-19. Правозащитники усиливают бесплатную юридическую поддержку