Членам ЦИК вручили повестки о вызове на допрос

Всем членам Центризбиркома вручили повестки о вызове на допрос. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

В документе отмечается, что они обязаны явиться на допрос в качестве свидетелей сегодня в 18.30 в следственную службу МВД.

Отметим, в МВД 24.kg сообщили, что членов избирательной комиссии вызывают в качестве свидетелей по возбужденному ранее уголовному делу о массовых беспорядках 5 октября для установления их причин.

Напомним, что сегодня в ЦИК пришел некий человек, представившийся работником второго отдела МВД Борубашевым. Он потребовал, чтобы весь состав Центризбиркома незамедлительно явился на допрос.

ЦИК сегодня же, отметим, объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты ЖК должны решить вопрос о снижении суммы залога и порога.