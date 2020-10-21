МВД: Членов ЦИК вызывали в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках

Сотрудник МВД пришел сегодня к членам ЦИК, чтобы обеспечить их явку на допрос в качестве свидетелей по возбужденному ранее уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках расследуемого дела было установлено, что 5 октября 2020 года лидеры политических партий и их сторонники, не довольные результатами прошедших парламентских выборов, организовали несанкционированный митинг на площади Ала-Тоо в Бишкеке. В целях установления причин, послуживших массовым беспорядкам, СКМ МВД было дано следственное поручение об обеспечении явки всех членов Центризбиркома для их допроса в качестве свидетелей», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что сегодня в избирательную комиссию пришел некий человек, представившийся работником второго отдела МВД Борубашевым. Он потребовал, чтобы весь состав ЦИК незамедлительно явился на допрос.

Центризбирком сегодня же, отметим, объявил дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря этого года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты ЖК должны решить вопрос о снижении суммы залога и порога.