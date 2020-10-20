В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 276 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 276 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 37 человек, Оше — 20, Чуйской области — 20, Ошской — 52, Иссык-Кульской — 29, Таласской — 6, Джалал-Абадской — 52, Баткенской — 54, Нарынской — 6.

За весь период выздоровели 46 тысяч 139 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.