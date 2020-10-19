Освобождение Азиза Батукаева. Заседание в Верховном суде назначено на 21 октября

Верховный суд рассмотрит уголовное дело по факту незаконного освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

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По его словам, ранее прокуратура обжаловала решения Первомайского районного и Бишкекского городского судов. Рассмотрение назначено на 21 октября.

«Верховный суд должен показать отношение к закону. Суды первой и второй инстанций не рассмотрели все обстоятельства, которые требуются. В частности, они нарушили принципы гласности и открытости», — сказал Сергей Слесарев.

Он добавил, что в настоящий момент у Алмазбека Атамбаева наблюдаются перепады давления. Ему оказана медицинская помощь. Кроме того, по словам защитника, в части нового уголовного дела по факту массовых беспорядков с бывшим главой государства никаких процессуальных действий не было произведено.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали.