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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова

В Бишкеке у гостиницы «Иссык-Куль» люди собираются на митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова. Видео собрания опубликовали в соцсетях.

По мнению собравшихся, Сооронбай Жээнбеков не должен уходить с поста главы Кыргызстана в столь сложный период. Они считают, что Садыр Жапаров как премьер-министр должен его поддержать.

Напомним, что сегодня депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки президента решится сегодня. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169278/
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