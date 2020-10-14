В Кыргызстане за сутки выявили 330 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 68 случаев, Оше —36, Чуйской области —12, Ошской — 74, Иссык-Кульской —18, Джалал-Абадской —70, Баткенской — 43, Таласской — 9.

С марта в республике зарегистрировали 50 тысяч 201 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.