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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 330 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 50 201

В Кыргызстане за сутки выявили 330 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 68 случаев, Оше —36, Чуйской области —12, Ошской — 74, Иссык-Кульской —18, Джалал-Абадской —70, Баткенской — 43, Таласской — 9.

С марта в республике зарегистрировали 50 тысяч 201 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169160/
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