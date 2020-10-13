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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В мире зафиксирована первая смерть повторно заболевшей коронавирусом женщины

В Нидерландах впервые в мире была зафиксирована смерть пациента, повторно заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте издательства Оксфордского университета со ссылкой на доклад голландских медиков.

«Мы сообщаем о случае повторного заболевания у 89-летней гражданки Нидерландов, страдающей болезнью Вальденстрема, получавшей анти-В-клеточную терапию», — говорится в документе.

Изначально женщину госпитализировали с высокой температурой, сильным кашлем и положительным тестом на коронавирус. Спустя пять дней лечения все симптомы заболевания, кроме незначительной слабости, исчезли и женщину выписали.

Однако через два месяца женщину вновь госпитализировали с лихорадкой, кашлем и одышкой. Ее тест на коронавирус вновь дал положительный результат. Спустя восемь дней состояние женщины ухудшилось и через две недели пациентка скончалась.

По данным издания BNO, это первый в мире летальный случай после повторного заболевания коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168982/
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