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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Одним кадром. Как выглядит пресс-комната для СМИ после штурма «Белого дома»

Как выглядит пресс-комната для СМИ после штурма «Белого дома».

Заведующая сектором пресс-службы Жогорку Кенеша Эльвира Козубекова опубликовала на своей странице фотографию, как после погромов в «Белом доме» выглядит специально открытое для прессы помещение.

Эльвиры Козубековой
Фото Эльвиры Козубековой. Пресс-комната для парламентских корреспондентов

«Это все, что я могу сказать вам о так называемой революции», — коротко подписала снимок Эльвира Козубекова.

В завалах сотрудники пресс-службы пытаются найти личные вещи, оставленные ими на рабочих местах.

Напомним, что после выборов депутатов Жогорку Кенеша в столице произошли митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Участники акции протеста сломали ворота «Белого дома», а затем подожгли кабинеты здания. Во время беспорядков пострадали 1 тысяча 218 человек, 19-летний Алтынбек уулу Умутбек погиб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168890/
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