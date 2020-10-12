ГУВД Бишкека: Обстановка в столице Кыргызстана спокойная

На утро 12 октября в Бишкеке обстановка спокойная, ночь прошла тихо. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного ГУВД. Город находится под охраной вооруженных сил, органов внутренних дел и народных дружин.

«С 5.00 движение транспорта и граждан проходит в обычном режиме. Продолжают функционировать в полном объеме все объекты предпринимательства и госучреждения. Фактов дестабилизации обстановки и провокаций не зафиксировано», — сказали в пресс-службе ГУВД.

Напомним, что в Бишкеке после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

10 октября Алмазбек Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего главы государства допрошены и отпущены под домашний арест.