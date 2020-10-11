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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Центр Бишкека. 11 октября. Фоторепортаж

Минувшая ночь в Бишкеке прошла спокойно, без происшествий. Фактов порчи имущества, объектов бизнеса и мародерства не зафиксировано, сообщили в комендатуре ранее.

После многодневных митингов на площади Ала-Тоо в Бишкеке ввели чрезвычайное положение. Вчера депутаты Жогорку Кенеша утвердили на пост премьер-министра Садыра Жапарова. Можно рассчитывать на короткую передышку в баталиях разных политических группировок. Новый виток политической борьбы начнется после того, как будет известно о назначении новых выборов в парламент.

А пока столица страны приходит в себя после нескольких дней акций протеста. 

Журналист 24.kg прогулялся по центру Бишкека в раннее воскресное утро.

  

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168761/
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