Режим ЧП в Бишкеке. Ограничений на движение общественного транспорта нет

В Бишкеке никаких ограничений на движение общественного транспорта пока не вводилось. Об этом 24.kg сообщила советник мэра столицы Гуля Алмамбетова.

Сегодня бишкекчане стали жаловаться на сложности с передвижением. С утра на дорогах было мало маршруток. Автобусов и троллейбусов многие и вовсе не могли дождаться. Однако в мэрии заявили, что общественный транспорт работает в штатном режиме.

«Общественный транспорт ходит. Никаких ограничений не было. Мэр Азиз Суракматов, наоборот, сказал, чтобы все выходили на работу», — отметила Гуля Алмамбетова.

В комендатуре Бишкека пока недоступны для комментариев, какие ограничения введут в связи с режимом ЧП. Бишкекчане тем временем сообщают, что в разных частях города появилась военная техника и солдаты.

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение, которое действует до 21 октября. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша должны рассмотреть указ.