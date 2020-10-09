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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В городе Ош проходит митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова

В Оше проходит митинг в поддержку легитимного президента Сооронбая Жээнбекова. В ГУВД города подтвердили информацию.

По данным ведомства, на центральной площади собралось 500 человек. Прибывают еще люди.  Они держат в руках плакаты: «Сооронбай Жээнбеков — легитимный президент», «Сооронбай Жээнбеков — наш президент».

Ранее глава государства в очередном обращении к кыргызстанцам заявил, что готов уйти в отставку, как только ситуация войдет в правовое русло, будет избрано техническое правительство и назначены новые выборы в парламент. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168464/
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