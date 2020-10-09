В городе Ош проходит митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова

В Оше проходит митинг в поддержку легитимного президента Сооронбая Жээнбекова. В ГУВД города подтвердили информацию.

По данным ведомства, на центральной площади собралось 500 человек. Прибывают еще люди. Они держат в руках плакаты: «Сооронбай Жээнбеков — легитимный президент», «Сооронбай Жээнбеков — наш президент».

Ранее глава государства в очередном обращении к кыргызстанцам заявил, что готов уйти в отставку, как только ситуация войдет в правовое русло, будет избрано техническое правительство и назначены новые выборы в парламент.