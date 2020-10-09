На Старой площади продолжают собираться сторонники Садыра Жапарова

Возле Дома правительства в Бишкеке продолжается митинг в поддержку Садыра Жапарова. Митингующих становится все больше, на Старой площади и в ближайших скверах уже собралось свыше тысячи человек.

Политический кризис в Кыргызстане продолжается. Власти как таковой в стране нет.

В столице уже пятые сутки продолжаются митинги в разных локациях. Сторонники Садыра Жапарова, самопровозгласившего себя главой правительства, требуют от депутатов Жогорку Кенеша сделать его легитимным, назначив премьер-министром КР.