Суд об отмене ПДП. БГК должен предоставить документы о проведенных экспертизах

В Административном суде Бишкека продолжилось рассмотрение иска об отмене Проекта детальной планировки центральной части столицы. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

По его словам, суд перенес заседание, потому что Бишкекский городской кенеш предоставил не все документы.

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«Представители БГК сказали, что была сделана правовая и экологическая экспертизы. Но в статье 20 закона о нормативно-правовых актах написано, что если они затрагивают конституционные права и свободы, то подлежат правовой, правозащитной, антикоррупционной, гендерной, экологической и иным научным экспертизам. Я поинтересовался, затрагивает ли ПДП конституционные права, на что представители горкенеша ответили утвердительно. Но почему тогда они не провели другие экспертизы — не смогли сказать», — отметил он.

Эрик Ирискулбеков добавил, что истцы настаивают на предоставлении суду заверенных документов, особенно с ГПИ Градостроительства, о якобы проведенных общественных слушаниях.

«Суд сегодня привлек мэрию и прокуратуру в качестве третьих лиц», — добавил он.

Прокуратура Бишкека ранее выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части города. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.