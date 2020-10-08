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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Кара-Суу и Оше проходят митинги в поддержку Сооронбая Жээнбекова

В Кара-Суйском районе Ошской области проходит мирное шествие сотрудников госорганов. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что участники акции протеста выступают за соблюдение законности в стране. Они также высказывают лозунги в поддержку Сооронбая Жээнбекова. 

«В шествии принимают участие около 400 человек. Они выступают против рейдерских захватов на рынке, а также за прекращение самозванцев во власти. Ранее в Кара-Суйском районе были попытки сменить главу айыл окмоту. Охрану общественного поряда осуществляют милиционеры», — рассказали в УВД.

В числе шествующих замечены сотрудники милиции в форме. 

В Оше также проходит митинг в поддержку Сооронбая Жээнбекова. Очевидцы сообщают, что собралось больше 500 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168299/
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