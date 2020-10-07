Полпред в Оше остается на посту. Он признал Садыра Жапарова премьером

Полпред в Ошской области Байыш Юсупов остается на посту. Об этом он заявил журналистам.

По его словам, с депутатом Жогорку Кенеша Дуйшоном Торокуловым они обсуждали нынешнюю ситуацию в стране.

Отметим, сегодня Дуйшон Торокулов на митинге в южной столице заявил, что его сторонники хотят, чтобы он возглавил область и сразу же направился в кабинет полпреда. Представители обладминистрации сообщили, что Байыш Юсупов и Дуйшон Торокулов переговаривают. После чего последний покинул здание местной администрации.

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«Нам надо вернуть область в правовое русло. Я подчиняюсь Садыру Жапарову. Ведь он избранный парламентом премьер-министр. Сегодня акимы шести районов, которые вчера под давлением некоторых лиц покинули свои рабочие места, вернулись на службу. Я не знаю только местонахождение акима Кара-Суйского района Тилека Матраимова», — сказал Байыш Юсупов.

Он признал Садыра Жапарова главой правительства.