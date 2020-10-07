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Общество

Необычный ужин. Митингующих на площади кормят пловом от Даниэля Ажиева

Скандально известный в Кыргызстане владелец студии вебкам-моделей Даниэль Ажиев вновь напомнил о себе. На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке активисты от его имени раздают митингующим плов.

Напомним, что обвиняемого в разжигании межнациональной розни Даниэля Ажиева в конце августа признали невменяемым.

Широкой общественности он стал известен благодаря скандалу. Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Пользователи социальных сетей раскритиковали его. После чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.

24.kg
Фото 24.kg. Митингующим привезли плов от скандально известного Даниэля Ажиева

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168128/
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