16:50
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Исполняющий обязанности мэра Алмаз Бакетаев провел экстренное совещание

Временно исполняющий обязанности мэра Бишкека первый вице-мэр Алмаз Бакетаев провел экстренное совещание с вице-мэрами, и. о. руководителя аппарата и представителями районных акимиатов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитете.

На совещании обсудили дальнейший алгоритм действий для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города. Алмаз Бакетаев отметил, что все хозяйствующие, топливно-энергетические, аварийные службы продолжают работу в штатном режиме, плановые работы идут согласно графику.

В муниципалитете добавили, что город активно готовится к отопительному сезону. «Горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания национального энергохолдинга и коммунальное предприятие «Бишкектепоэнерго», это структурное подразделение мэрии. Все они готовы подать тепло в любую минуту. Согласно нормам, начало отопительного периода определяется при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Алмаз Бакетаев опроверг информацию, что мэрия находится под управлением каких-то групп, Координационного совета и самопровозглашенного мэра.

Напомним, накануне Азиз Суракматов подал в отставку. Народным мэром себя объявил некто Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Сегодня стало известно, что исполнять обязанности главы муниципалитета будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168114/
просмотров: 1697
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке снова сменился мэр. Обязанности будет выполнять Алмаз Бакетаев
Снести забор вокруг «Белого дома» приказал самопровозглашенный мэр
Не знает, сколько в Бишкеке районов — Гуля Алмамбетова о народном мэре Бишкека
В правительстве вновь задумались о решении проблем загрязнения воздуха в Бишкеке
Когда дадут отопление? Мэрия Бишкека заверяет, что готова в любую минуту
В карьер в южной части Бишкека снова сбрасывают отходы. Мэрия уволила охранника
Как регионы Кыргызстана готовятся к предстоящим холодам
На ТЭЦ Бишкека имеется более 242 тысяч тонн угля
Минэкономики предложило ввести государственное регулирование цен на уголь
Детсад, школа и парк. Мэр Бишкека рассказал о строительстве соцобъектов
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
MegaCom прокомментировал обвинения в&nbsp;массовом подключении роуминга MegaCom прокомментировал обвинения в массовом подключении роуминга
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
7 октября, среда
16:45
Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил работу Горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» приостановил р...
16:40
Члены народного координационного совета решают, как вернуться в правовое поле
16:39
События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
16:37
Необычный ужин. Митингующих на площади кормят пловом от Даниэля Ажиева
16:25
Садыр Жапаров назвал себя единственным легитимным премьер-министром