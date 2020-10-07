Исполняющий обязанности мэра Алмаз Бакетаев провел экстренное совещание

Временно исполняющий обязанности мэра Бишкека первый вице-мэр Алмаз Бакетаев провел экстренное совещание с вице-мэрами, и. о. руководителя аппарата и представителями районных акимиатов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитете.

На совещании обсудили дальнейший алгоритм действий для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города. Алмаз Бакетаев отметил, что все хозяйствующие, топливно-энергетические, аварийные службы продолжают работу в штатном режиме, плановые работы идут согласно графику.

В муниципалитете добавили, что город активно готовится к отопительному сезону. «Горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания национального энергохолдинга и коммунальное предприятие «Бишкектепоэнерго», это структурное подразделение мэрии. Все они готовы подать тепло в любую минуту. Согласно нормам, начало отопительного периода определяется при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Алмаз Бакетаев опроверг информацию, что мэрия находится под управлением каких-то групп, Координационного совета и самопровозглашенного мэра.

Напомним, накануне Азиз Суракматов подал в отставку. Народным мэром себя объявил некто Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Сегодня стало известно, что исполнять обязанности главы муниципалитета будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.